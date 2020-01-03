【瑞通推介】港交所輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續憧憬中美將於1月15日簽署首階段貿易協議，美股在今年首個交易日繼續破頂，道指隔晚收報28,868點，升330點或1.1%。

人民銀行下周一(6日)降準釋放8,000億元人民幣，帶動恒指周四(2日)以全日高位28,543點收市，升353點或1.2%。周五(3日)早段恒指曾再升超過300點，逼近28,900點，連續第二日創逾5個月高，其後升幅收窄至百餘點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,700萬元，反映投資者預期短期市況將回落，去年底部署好倉過市的資金亦趁恒指上漲減倉。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

外媒引述消息，香港交易所正在與攜程集團、網易在內的內地科技企業討論第二上市事宜。港交所股價周四午後上揚，盤中高位曾升3.9%見262.8元，收漲2.9%。該股周五早段再升逾3%，一度升破270元關口，重返去年7月水平。周四分別有逾1,100萬和240萬元淨流入其好倉和淡倉。周五不少好倉食胡獲利。

友邦保險周四拾級而上，以近全日高位84.7元收市，升幅3.5%。集團將內地分公司改建為全資持股子公司，並於周四起生效，有券商預期子公司獲內地批准及設立分部將成友邦今年股價催化劑，友邦中國未來5年將成集團主要增長動力。該股周五早段一度再抽升約3%，高見87.45元之5個月高位，逼近52周高位約88.2元，但其後升幅收窄至1%。周四有逾860萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有295萬元淨流入。周五早段有資金留意其較遠價的牛證，望其股價繼續向上。

阿里巴巴整固兩日後，周四回升1.3%收市，剛好處210元。周五早段升幅曾超過2%，創於香港第二上市的歷史高位215元。若後市守穩10天線(現處約207.8元)支持，反覆向上形態未改。另留意其認沽證陸續上市，讓看淡阿里表現的投資者多一個選擇。周四分別有逾1,200萬和24萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團新5G手機將於下周二(7日)首賣，是全球首部價位在2,000元人民幣以下的5G手機。集團創辦人雷軍指今年是小米5G業務的衝鋒年，在「5G+AloT」戰場上，未來5年公司將至少投入500億元人民幣發展，另集團新招募一名高層過檔加入，負責手機產品規劃，刺激小米股價周四見突破，以全日高位11.22元收市，升幅4%。股份周五早段進一步升至11.44元之8個月高位，惟其後由升轉跌，於11.1元水平徘徊，14日RSI維持在超買水平，而短期移動平均線正向上移。該股周四錄4.3億元北水淨買入。輪證資金流方面，周四分別有逾2,600萬和135萬元淨流入其好倉和淡倉。

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