【專家樓評】陳永傑：香港持續低息 對上車客有利
2020年01月03日 11:20
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局12月中旬議息會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率一如預期，保持在目標範圍1.5至1.75厘之間。由於美國經濟近期表現理想，但總負債上升至74.31萬億美元，加息減息都難，相信會維持目前低息一段時間。
美國感恩節銷售是經濟好壞的重要指標，由於成績比預期出色，美國經濟備受看好，再減息機會已經降低。不過美國總負債又再創高峰，加息的可能性又不高。既然兩股力量正在抗衡，聯儲局在可見將來，應該不會在息口方面有太多動作，維持現狀的機會甚高。
港元與美元有聯繫匯率制度，美國息率變化不大，香港息率亦不容易有大變動。不過，這樣對本港置業人士是好事，因為在按揭息率有數得計。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。