【專家樓評】陳永傑：香港持續低息　對上車客有利

美國聯儲局12月中旬議息會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率一如預期，保持在目標範圍1.5至1.75厘之間。由於美國經濟近期表現理想，但總負債上升至74.31萬億美元，加息減息都難，相信會維持目前低息一段時間。

美國感恩節銷售是經濟好壞的重要指標，由於成績比預期出色，美國經濟備受看好，再減息機會已經降低。不過美國總負債又再創高峰，加息的可能性又不高。既然兩股力量正在抗衡，聯儲局在可見將來，應該不會在息口方面有太多動作，維持現狀的機會甚高。

港元與美元有聯繫匯率制度，美國息率變化不大，香港息率亦不容易有大變動。不過，這樣對本港置業人士是好事，因為在按揭息率有數得計。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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