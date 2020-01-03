港元拆息︰隔夜息失守2厘 1個月續跌至2.14厘
2020年01月03日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線續降，隔夜息失守2厘，跌至1.97厘，呈兩連跌；1星期亦跌至2.02厘，連跌四日；與樓按相關的1個月續跌至2.14厘，為去年11月27日以來新低；3個月期報2.37厘。
3/1/2020
隔夜 1.97155厘
1星期 2.02982厘
2星期 2.07964厘
1個月 2.14214厘
2個月 2.26839厘
3個月 2.37393厘
6個月 2.40804厘
12個月 2.41268厘
2/1/2020
隔夜 2.02452厘
1星期 2.15661厘
2星期 2.18679厘
1個月 2.26768厘
2個月 2.38482厘
3個月 2.40875厘
6個月 2.41607厘
12個月 2.43879厘
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