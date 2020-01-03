港元拆息︰隔夜息失守2厘　1個月續跌至2.14厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線續降，隔夜息失守2厘，跌至1.97厘，呈兩連跌；1星期亦跌至2.02厘，連跌四日；與樓按相關的1個月續跌至2.14厘，為去年11月27日以來新低；3個月期報2.37厘。

3/1/2020

隔夜 1.97155厘

1星期 2.02982厘

2星期 2.07964厘

1個月 2.14214厘

2個月 2.26839厘

3個月 2.37393厘

6個月 2.40804厘

12個月 2.41268厘

2/1/2020

隔夜 2.02452厘

1星期 2.15661厘

2星期 2.18679厘

1個月 2.26768厘

2個月 2.38482厘

3個月 2.40875厘

6個月 2.41607厘

12個月 2.43879厘

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