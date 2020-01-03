【午市重點睇】避險資產衝高　道期跌二百點

2020年01月03日 12:06
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    ●美匯指數報96.76，離岸人民幣(CNH)高位回落，報6.9688，港匯處7.78水平。歐元兌美元守1.1173，英鎊企1.3130。美伊局勢緊張，避險情緒升溫，日圓兌每美元升扺108，創兩個月高位。金價衝破1,541美元，最新企1,539美元。油價一度飆近4%，最新漲幅收窄至逾2%，布油現處68.17美元，紐油報62.84美元。道指期貨跌二百點。
    ●恒生指數早段曾升逾300點，半日跌48點或0.17%，報28,495點。 https://bit.ly/2FccnEa
    -傳將獲iPod Touch代工訂單，比亞迪電子飆逾10%。
    -寶峰時尚最多下瀉74%。
    -【大行報告】大摩唱好，港交所目標價上望310元。
    -雲銅股份停牌，涉內幕消息。
    ●【即市分析】古勝：阿里巴巴逢回吐吸納。 https://bit.ly/2QhOlOo
    ●【港股格局】
    -姚浩然料恒指有望挑戰兩萬九阻力。 https://bit.ly/2FeWfSj
    -黃國英料恒指29,000點遇阻力。 https://bit.ly/2ufHeh1
    ●【股民熱話】3大理由港股逢高減磅過春節？ https://bit.ly/2rOSjEN
    ●【外匯點評】陳健豪：澳元短線可沽。 https://bit.ly/2QiI6tA
    ●【專家點評】
    -溫傑：香港經濟藉區域合作打破局限。 https://bit.ly/36mpL4K
    -陳汝銘：原生態受惠原奶價格上升。 https://bit.ly/2MNXhsA
    -管泓姿：數據強政策鬆，有利資金流向股市。 https://bit.ly/2SMqWX9
    -鄧建初：香港金融保領先優勢。 https://bit.ly/2FeFFC7
    -林嘉麒：港企宜積極拓展內地及東盟市場。 https://bit.ly/35jWLJe
    ●亞洲股市：韓澳股向好，日股續休。
    ●美軍空襲巴格達機場！布油飆近4%，金價升破1540美元。 https://bit.ly/2QKXu0S
    ●A股快報：滬深三大股指半日倒跌。滬綜指跌9點或0.3%，報3,076點。 https://bit.ly/2svAqvf
    ●人民幣兌每美元中間價為6.9681，較上日下調67點子，結束兩連升。
    -人行不進行逆回購操作，本周淨回籠5,500億元人民幣。
    -人民幣Shibor︰隔夜息續跌至1.16厘。
    ●六家虛擬銀行成為香港銀行學會會員。
    ●港元拆息︰隔夜息失守2厘，1個月續跌至2.14厘。
    ●美國9州份經濟未來半年恐陷收縮，數量創嘯後新高。
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