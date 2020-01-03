【股民熱話】獅王有難　港股凶兆？

圍封銅獅的圍板貼上「史提芬及施迪需要保養及復修，快將再會」字句。

今早(3日)港股高開，恒指一度高見28,883點逾5個月新高，可惜不久即掉頭回落，半日倒跌48點，報28,495點，成交活躍，已有615億元，看來不少投資者選擇趁高沽貨獲利。

咁啱成朝證券行中最熱門討論的題目，乃中環獅子銀行門口的百年銅製獅子像被木板圍封。八卦友話對上一次移動過獅王像的，乃於1981年。該年咁啱港股出現股災，咁到底今年銅獅像再次「遇難」，會唔會又係凶兆？又咁啱呢單嘢被股民討論之際，港股先升後回腳仔軟，唔通真係動搖咗股民信心？

到底今次銅獅像被「襲」，是何方所為，有待調查。惟有指此劫破壞了風水陣，更會令香港大禍臨頭，總之聳聽危言，令虛怯人心更感徬徨。去年6月以來，由政治事件觸發香港社會動盪，狀況持續至今，還好近季港股隨外圍做好，樓價亦高企不下，資產價格頂住都幫咗好多商家同市民抗逆境。若然呢啲「風水」事件預示香港股、樓等主要資產價格皆現災難，則香港經濟會差到一個咩地步？

純綷睇番股市基本面，恒指由12月初26,000點水平，抽到上今日高位，經已升咗近三千點，與經濟景氣明顯背道而馳。走勢上，29,000點關真係一個大位，唔容易攻破。時近春節年假，好友覓退意亦無可厚非，只是事件巧合地出現了，就平常心看待調整，會較好過！

東方產經專欄作者 帥哥

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