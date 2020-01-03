講股半分鐘：留意優質內房股！

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，內地樓市經過至少3年調控，分析界就內地房地產沒有太大泡沫的描述已基本達成共識，並能穩定發展。雖然數星期前推薦的優質內房股，已累計錄得10%，甚至更大升幅，惟相信整固後可再向上試高位。

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