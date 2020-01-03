講股半分鐘：留意優質內房股！
2020年01月03日 13:55
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中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas
今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，內地樓市經過至少3年調控，分析界就內地房地產沒有太大泡沫的描述已基本達成共識，並能穩定發展。雖然數星期前推薦的優質內房股，已累計錄得10%，甚至更大升幅，惟相信整固後可再向上試高位。
他相信，當中營運策略出色，加上執行力強的大、中型發展商，可以取得更高的市佔率。他建議，在大型發展商當中，可留意融創中國(01918)，至於中型發展商則可留意旭輝控股(00884)及合景泰富(01813)，而小型發展商亦可留意綠城中國(03900)及中駿集團(01966)。
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