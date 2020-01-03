樓價UPDATES：Grand YOHO兩房累減170萬沽

二手業主減價出貨，元朗Grand YOHO兩房單位，前後累減逾170萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山采文軒低層C室，實用面積384方呎，兩房間隔，望樓景，以每月19,500元租出，實用呎租51元，原業主於2003年9月以169萬元買入，持貨17年，租金回報13.8厘。

●鰂魚涌太古城1月暫錄得兩宗成交，包括齊宮閣低層B室，實用面積702方呎，三房間隔，望內園景，以1,328萬元易手，實用呎價18,917元，原業主於1997年11月以555萬元買入，持貨23年，帳面獲利773萬元，單位升值139%。

●小西灣藍灣半島2座高層C室，實用面積733方呎，套三房間隔，望全海景，獲買家以1,228萬元買入，實用呎價約16,753元，原業主於2002年3月以439.2萬購入，持貨18年，帳面獲利約788.8萬元。

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九龍區

●將軍澳新寶城2座高層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，近日獲買家即睇即買，叫價由660萬元，議價至626萬元售出，減價34萬元或約5%，實用呎價約16,561元，一手業主於1998年4月以235.8萬元買入，持貨近21年轉手帳面獲利約390.2萬元，單位升值逾1.6倍。

●紅磡海逸豪園21座中層H室，實用面積約548方呎，兩房間隔，原先叫價1,050萬元，及後放盤約半個月後，以970萬元獲承接，減價80萬元或約8%，實用呎價約17,701元，原業主在2004年9月以約335萬元買入，持貨約15年沽出，帳面獲利約635萬元，賺價逾1.8倍。

●奧運站柏景灣10座中低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，望街景，成交價990萬元，實用呎價21,245元，新買家感屋苑千萬元以下放盤不多，見單位座向優質，考慮片刻即決定入市作投資用途，原業主於2008年1月以378萬元購入，持貨12年轉手帳面獲利612萬元，期內升值逾1.6倍。

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新界區

●元朗Grand YOHO錄今年首宗成交，單位為2座高層H室，實用面積515方呎，兩房間隔，於去年7月放盤，開價980萬元，隨社會氣氛轉差，連番下調叫價，踏入新一年，進一步減至805萬元沽出，實用呎價15,631元，新買家為區內用家，參觀上址一睇即中，立即還價洽購。原業主於2016年9月以676.3萬元一手買入單位，持貨約3年，帳面獲利約128.7萬元，升值約19%。

●元朗PARK YOHO Milano第33A座低層B室，實用面積578方呎，兩房間隔，獲同區租客以14,800元租入，實用呎租約25.6元，業主於2018年8月以824.9萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.2厘。

●元朗世宙5座低層E室，實用面積429方呎，兩房間隔，開價625萬元，經買家議價後，減至616.8萬元成交，實用呎價14,378元，原業主則於2015年12月以501.9萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利約114.9萬元，升值約23%。

●元朗YOHO MIDTOWN第3座高層C室，實用面積約615方呎，三房間隔，近日以991.8萬元沽出，較業主原開價1,000萬元，略低8.2萬元或約0.8%，實用呎價約16,127元，原業主於2010年2月以約442.9萬元購入，持貨9年帳面獲利約548.9萬元，物業升值約1.2倍。

●元朗御豪山莊5座中層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，今年10月底開始放盤，原先開價598萬元，經議價後減價10萬元或約1.7%，終以588萬元交吉沽出，實用呎價約12,025元，原業主於2016年9月以約413.8萬元購入，帳面獲利約174.2萬元，物業升值約42%。

●沙田第一城本月暫錄約兩宗成交，其中39座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以535萬元易手，實用呎價17,599元，原業主則於2013年以305萬元購入，持貨7年帳面獲利230萬元，單位升值約75.4%。

●馬鞍山聽濤雅苑6座中層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，開價約760萬元，議價後以750萬元易手，實用呎價14,535元，新買家為用家，原業主於2016年以545萬元購入，持貨4年，沽出單位帳面獲利約205萬元，單位升值約37.6%。

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