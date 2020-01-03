【大行報告】吉汽獲中金唱好 目標價升至19.6元
2020年01月03日 14:44
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中金發表報告指，預期吉利汽車(00175)銷量復甦、以及中長期通過模塊化平台架構的切換對產品盈利能力的提升，故上調吉利評級至「跑贏行業」，調高目標價7.7%至19.6元。
該行指，內地汽車市場進一步回暖，自主品牌市佔率觸底回升。行業批發銷量已逐步回升，並預計去年12月轉為正增長。結構而言，去年11月自主品牌市佔率已恢復至38.9%，與之前47%高位相比，仍有增長空間。
該行稱，吉利去年10至11月銷量已持續轉為正增長。在低基數因素下，預計吉利今年銷量進一步加快。公司即將推出的新車儲備豐富，有望持續更新公司新車周期。該行預計規模效應及吉利較強的議價能力能釋放較大的盈利彈性。
該行分別上調吉利2019年及2020年盈利預測3.4%及7.5%，預計2021年盈利120.3億元人民幣。
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