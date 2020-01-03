三幢觀塘工廈申請活化　英倫倉擬重建28層高商廈

政府重啟工廈活化措施後，續有工業大廈業主提出重建或整幢改裝，城市規劃委員會再錄3宗同類申請，均屬觀塘工廈。

其中位於大業街33號英倫倉，地盤面積約11,520方呎，申請人標克塑膠五金有限公司，要求放寬兩成興建密度，以地積比率14.4倍，重建1幢28層高商業大廈，總樓面約165,893方呎。

另香港浸信會醫院亦就大業街4號工業大廈，申請放寬20%密度以作重建，地盤佔地約6,000方呎，擬興建1幢32層高樓宇，作日間門診診所及醫療中心用途，總樓面約86,402方呎。

此外，同區鴻圖道86號大偉工業大廈，佔地約4,949方呎，計劃全幢改裝作「酒店(青年寄宿處)」用途，現狀為1幢10層高工廈，擬議發展不會改動現有參數，總樓面約41,152方呎，提供112個房間。

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