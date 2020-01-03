二手樓價指數按周回升　去年累漲逾2%

二手樓價走勢末反覆。中原城市領先指數CCL最新報178.13點，按周升0.24%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.98點，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報178.68點，按周升0.30%。三大整體指數上周齊創新低後，今周回穩。

CCL(大型單位)報175.28點，創41周新低，按周跌0.09%。豪宅樓價明顯下調，連跌6周共3.44%。

四區方面，九龍樓價續跌。九龍CCL_Mass報172.13點，創42周新低，按周跌1.17%，跌幅17周最大，連跌5周共4.21%。港島CCL_Mass報188.54點，按周升0.39%。

新界兩區樓價有回稳迹象，但走勢仍待觀察。新界東CCL_Mass報189.82點，按周升0.68%，連升3周共1.87%。新界西CCL_Mass報164.23點，按周升2.00%，升幅75周最大。

八大指數中，上周CCL(大型單位)率先沒收2019年全年的升幅，本周九龍CCL_Mass是第二個見紅下跌的指數。

以正式買賣合約日期計，指數與2018年底相比，2019年全年CCL(大型單位)跌0.34%，九龍跌0.27%。其餘六個指數2019年錄得升幅，CCL升2.09%，按年升幅為過去11年最少，CCL Mass升2.27%，CCL(中小型單位)升2.56%，港島升3.35%，新界東升4.83%，新界西升2.94%。

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