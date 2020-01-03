【市後重點睇】金價高見1545美元　道期跌267點

美匯指數升上96.85，離岸人民幣(CNH)報6.9711，港匯呈強，處7.7795。歐元及英鎊回落，兌美元分別報1.1156及1.3097。日圓兌每美元處108.01。金價高見1,545美元。油價仍飆3%，布油處68.43美元，紐油報63.03美元。道指期貨跌267點。

●市後關注點

-23:00 美國11月建築開支、美國12月ISM製造業指數

●亞洲股市：韓股靠穩，澳股升0.6%。

●【大師睇市】有貨在手宜減一減磅。

●【專家點評】陳蓓敏：大市轉旺利好港交所。

●【股匯攻略】黃金走勢向好宜低買。

●中國會計師協會促提高審計質量，關注三大行業。

●山東省債務違約創新高，去年處置不良貸2801億人幣。

●人民幣速遞：全球政經風險未改善，料欠大升基礎。

●傳中國將維持今年通脹目標約3%。

●港元匯價升見7.7777，逾兩年半最強。

●新盤混戰：

-西營盤15 WESTERN STREET首批50伙，入場費593萬。

-美聯指15 WESTERN STREET開價貼市。

-中原料15 WESTERN STREET首批可沽清。

●二手樓價指數按周回升，去年累漲逾2%。

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