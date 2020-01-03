【市後重點睇】金價高見1545美元 道期跌267點
2020年01月03日 16:12
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(中新社圖片)
美匯指數升上96.85，離岸人民幣(CNH)報6.9711，港匯呈強，處7.7795。歐元及英鎊回落，兌美元分別報1.1156及1.3097。日圓兌每美元處108.01。金價高見1,545美元。油價仍飆3%，布油處68.43美元，紐油報63.03美元。道指期貨跌267點。
●市後關注點
-23:00 美國11月建築開支、美國12月ISM製造業指數
●恒生指數收市跌92點或0.32%，報28,451點；全周漲226點。油價飆升，油股逆市漲，中石油飆2.8%，中石化升1.67%。https://bit.ly/2FccnEa
●A股快報：滬綜指收跌1點，酒股捱沽。 https://bit.ly/2svAqvf
●亞洲股市：韓股靠穩，澳股升0.6%。
●【股民熱話】獅王有難，港股凶兆？https://bit.ly/2ug40Fx
●【大師睇市】有貨在手宜減一減磅。
●【專家點評】陳蓓敏：大市轉旺利好港交所。
●【股匯攻略】黃金走勢向好宜低買。
●中國會計師協會促提高審計質量，關注三大行業。
●山東省債務違約創新高，去年處置不良貸2801億人幣。
●人民幣速遞：全球政經風險未改善，料欠大升基礎。
●傳中國將維持今年通脹目標約3%。
●港元匯價升見7.7777，逾兩年半最強。
●新盤混戰：
-西營盤15 WESTERN STREET首批50伙，入場費593萬。
-美聯指15 WESTERN STREET開價貼市。
-中原料15 WESTERN STREET首批可沽清。
●二手樓價指數按周回升，去年累漲逾2%。
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