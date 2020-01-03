歐股受累波斯灣局勢升級 航空股大挫6%
2020年01月03日 16:14
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波斯灣局勢升級，歐股受累早市向下，當中英國富時100指數報7,576點，跌28點或0.37%；德國DAX指數報13,255點，跌130點或0.97%；法國CAC指數報6,015點，跌25點或0.43%。
美軍方向伊拉克巴格達國際機場發動無人機襲擊，炸死12人，包括伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)。
事件觸發油價急飆，主要反映國際價格的布蘭特期油最新報68.35美元，升3.17%；紐約期油每桶報62.97美元，升2.93%。
英國油企Tullow Oil在早段急漲4.1%。另外，航空股大跌，漢莎航空公司和法航荷航分別下跌6至7%，而Easyjet和IAG也再油價大漲影響下，分別跌2至3%。
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