【fb直播】恒指二萬九關原是夢一場？
2020年01月03日 16:20
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恒指周五(3日)高開低走，未能衝上29,000點！農曆新年長假臨近，觀望氣氛濃厚，二萬九關短期難衝破？股民沿用炒股不炒市策略先至醒？
受惠中東緊張局勢，金、油齊升！連帶金礦股及「三桶油」亦齊齊向上，現價追入未算遲？
香港交易所(00388)接連獲大行唱好！睇好年內日均成交有望突破千億元，前景看似幾好，股價有望升至咩水平？
阿里巴巴(09988)又創新高！有傳旗下螞蟻金服已向新加坡申請數字銀行牌照，消息對股價支持作用有幾大？
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