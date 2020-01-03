【fb直播】恒指二萬九關原是夢一場？

恒指周五(3日)高開低走，未能衝上29,000點！農曆新年長假臨近，觀望氣氛濃厚，二萬九關短期難衝破？股民沿用炒股不炒市策略先至醒？

受惠中東緊張局勢，金、油齊升！連帶金礦股及「三桶油」亦齊齊向上，現價追入未算遲？

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