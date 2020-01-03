修例風波：香港11月零售貨值瀉23.6% 連挫十個月
2020年01月03日 16:31
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政府指，本地社會事件變得極度暴力，進一步打擊消費氣氛。(Getty Images圖片)
政府統計處公布，香港11月零售業總銷貨價值臨時估計為300億元，按年跌23.6%，為連挫10個月。10月的零售業總銷貨價值的修訂估計為按年下跌24.4%。
扣除其間價格變動後，11月的零售業總銷貨數量的臨時估計為按年下跌25.4%。
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，11月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年下跌18.6%。其次為百貨公司貨品按年下跌32.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年下跌43.5%；食品、酒類飲品及煙草按年下跌11%。
政府發言人表示，零售業銷售在11月繼續大幅下滑，原因是本地社會事件變得極度暴力，對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重的干擾，並進一步打擊消費氣氛。
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