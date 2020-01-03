滙豐即日起調整部分ATM及理財易中心服務時間

滙豐銀行宣布，由即日起(3日)調整旗下部分自動櫃員機(ATM)及理財易中心的服務時間。每逢星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期，部分自動櫃員機及理財易中心會於晚上8時至翌日上午6時暫停服務，直至另行通知。

該項預防措施旨在保障使用該行銀行服務客戶的安全。滙豐分行網絡的服務時間維持不變。

●滙豐部分暫停服務的自動櫃員機及理財易中心包括：

彌敦道238號理財易中心、淘大商場理財易中心、中環理財易中心、沙田廣場理財易中心、荃新天地理財易中心、德輔道中分行自動櫃員機、德輔道西分行自動櫃員機、漢口道理財易中心、葵芳理財易中心、好運中心理財易中心、北角理財易中心、太古城中心理財易中心、上水中心理財易中心、上水理財易中心、大埔理財易中心、尖沙咀理財易中心、惠安苑理財易中心、元朗理財易中心。

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