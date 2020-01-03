【中環剝花生】「跌市3人組」合體　2020年有乜路數？

在2020年環球股市開局理想之際，人稱「跌市3人組」的寸嘴股評人羅尚沛、沈振盈以及匯市、商品專家文錦輝再度合體！港股去年底發力，但仍大幅落後其他地區股市，有否條件追落後？等「跌市3人組」話你知睇好定睇淡，兼即場醒你2020年大熱投資板塊！

中東局勢突然急劇升溫，美軍周五(3日)空襲巴格達，殺死伊朗革命衞隊一名指揮官，踏入新一年舊恨添新仇，刺激油價及金價向上，後市會點走？

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