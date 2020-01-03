【外匯攻略】避險情緒突高漲　暢日圓時機已過？

中東局勢突轉緊張，周五(3日)油價急速上揚，而一眾避險資產亦狂飆。金價衝上四個月高位，港人最關的日圓兌美元更創兩個月高位，一度升越108關，高見107.92；最新處108.04，每百日圓兌港元現處7.2015。

事實上，早前已有數據預示日圓每逢1月都會做好，而波斯灣局勢更進一步推升日圓匯價。專家指，如果市民並非短期內要遊日，或須忍忍手，待2月才看形勢暢錢！

【日圓1月七成機會升】

數據顯示，1月份乃日圓的「幸運月」。過去10年中，有7年日圓兌每美元皆上漲，部分策略師更預計2020年漲勢將會重演，主要原因是隨着國際貿易局勢緩和，市場對美元的避險需求下降，新一年美元料轉弱。

德意志銀行、高盛等大行早前估計，美元反覆向上10年後，2020年會跟隨全球經濟增長放緩而轉弱，而美國聯儲局維持利率不變、甚至減息，將提升投資者對高風險資產的投資意欲。美元受壓，將相對利好日圓表現。

東方匯理銀行相信，日圓將受到季節性規律支持而轉強，因美元通常會在年初弱勢，主要是全球投資者出售美元資產，以進行海外新投資。該行又預計，美元將因中國市場參與者在農曆新年假期到來前平倉而受壓。

東方匯理駐東京的外匯部門執行董事Yuji Saito稱，自2014年以來，日圓兌每美元於6年來的1月份，只有一次下跌，考慮到這點，交易員可能會想在今年底或明年初賣出美元。

事實上，數周前已有分析提出，目前或許已是兌換日圓的好時機。三菱日聯銀行表示，2020年日圓兌美元或每季緩慢而穩定地上升，年底更有機會達到每美元兌104日圓水平。

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