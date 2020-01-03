波斯灣戰雲密布　道指期貨急挫逾340點

波斯灣局勢急轉直下，市場恐慌情緒加劇，美股外圍應聲向下，道指期貨急跌349點，報28,492點。

美國總統特朗普周四(2日)對伊朗先發制人，軍方向伊拉克巴格達國際機場發動無人機襲擊，炸死12人，包括伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)及什葉派民兵「人民動員」(PMF)副指揮官、什葉派真主黨旅始創人穆漢迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)。

美軍暗殺伊朗重要軍頭蘇萊曼尼後，伊朗聲言準備好嚴厲報復，形容美方作出二次大戰後最大誤判；據報美軍一批士兵在蘇萊曼尼遇害後離開本土基地，去向未明，派駐中東的愛國者防空導彈則進入戒備狀態。

波斯灣衝突一觸即發，美國呼籲國民立即離開伊拉克。

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