新盤UPDATES：今年首個新盤周六搶閘開售

踏入新一年，發展商爭相啟動推盤攻勢。2020年首個大型全新項目將於本周六(1月4日)搶閘開售，而市區多個樓盤亦部署月內魚貫登場，推動一手市況持續轉旺。

●Wetland Seasons Park共錄7370個登記

新鴻基地產（00016）公布，旗下天水圍Wetland Seasons Park，明日（1月4日）以價單形式推售的375伙分層戶，日前截止接受認購共錄7,370個登記，超額認購逾18倍。

●駿嶺薈再沽2伙 洋房做價逾1.16億元

據一手銷售資訊網資料，沙田駿嶺薈連錄兩宗成交，其中洋房26號以逾1.16億元售出，實用面積4,320方呎，呎價約26,961元。而第2座地面層C室，實用面積2,233方呎，成交價4,471.6萬元，呎價20,025元。

●西營盤15 WESTERN STREET首批50伙 入場費593萬

萬科控股(香港)執行董事周銘禧表示，西營盤15 WESTERN STREET首張價單推出50伙，間隔開放式及一房，實用面積213至344方呎，買家可享最高16%總折扣優惠，折實平均呎價27,919元。最低售價為3樓C室，面積213方呎，折實售價593.9萬元起，呎價27,883元。而最低呎價由25,387元起。

●中原料15 WESTERN STREET首批可沽清

中原西半山首席營業董事李巍稱，西營盤15 WESTERN STREET開價較同區新盤做價低水約1成，加上買家可承造高成數按揭，首批可望沽清。而項目料日後呎租逾100元，投資者買家比例料高達7成。

●美聯指15 WESTERN STREET開價貼市

美聯住宅部行政總裁布少明表示，西營盤15 WESTERN STREET開價屬貼市價，同區新盤平均呎價約3.1萬至3.2萬元，料日後呎租可達90多至逾100元，租金回報逾3厘，料投資者買家比例達一半，本月一手成交可望回升至約1,200宗水平。

●馬鞍山峻源下周一起標售84伙

中信泰富旗下馬鞍山峻源周四(2日)推出全新銷售安排，以招標方式發售84個單位，包括盡推未售的第2座及第3座標準分層戶，以及兩伙平台戶。全部單位於下周一(1月6日)起，以每日招標及截標方式發售，直至4月底。

項目已獲批入伙紙，位於第2座高座3個交樓標準的現樓單位，於本周末起開放予公眾預約參觀。

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