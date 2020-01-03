【財經評論】黑天鵝元月來襲　金融市場急變色

時值元月新年之始，全球股市牛氣沖天，卻突然傳來中東局勢緊張，美國官方證實殺死伊朗一名高級指揮官，刺激國際油價和金價應聲上揚，亞洲區主要股市回落，令人關注近月牛氣沖天的金融市場會否醞釀大逆轉！

事實上，中東局勢一直未有平靜過。前年美國退出伊朗核協議；去年美軍擊落伊朗無人機並且對其實施制裁。至最新美國空襲巴格達，殺死伊朗高級軍官，市場擔心伊朗會向美國作出連串報復行動。天下不太平，金融市場自然有難，加上美股持續逾月的迭創新高，估值已不便宜，調整只是時間問題。

槍炮聲響，率先受惠的自然是國際油價，繼而是避險情緒高漲，把黃金價格推至四個月高位。雖然兩者升幅暫時有限，但都足以令熾熱的環球股市氣氛驟降。港股昨日先升後回，恒指由全日高位回落逾四百點，且成交增加，反映投資者沽貨套現的意欲大增。

金融市場以「黑天鵝」來形容極不可能發生，但實際上卻又發生的事件。開年全球升市，但轉眼間卻現「黑天鵝」，令市場風雲變色，到底事件會否繼續發酵，進一步帶來震盪，還要視乎中東局勢發展，惟這一道「驚雷」，足以喚醒投資者的避險意識，從如癡如醉的股市升勢中驚醒過來。

月暈而風，礎潤而雨。全球經濟底子虛弱，是「黑天鵝」成功突襲的關鍵原因。畢竟美國經濟有轉弱迹象，年關前中國形勢亦嚴峻，香港經濟更不斷尋底，貴為國際都會旅遊熱點，昨日公布的零售數據叫人慘不忍睹，做淡股市的藉口可謂唾手可得。港股上月以來累升逾一成，但各種基本因素卻未見改善，純粹靠內地寬鬆政策來托高中資股。資金市實在不用太多理由來解釋升跌原因，熱錢來得快時走得亦快，隨時殺市場一個措手不及。

更令人不安的是，一旦美伊衝突升級，油價持續向上，除了會令金融市場避險情緒急升溫外，物價上升亦會拉動通脹，從而令各大央行的放水意欲大打折扣，不利經濟增長。各央行的寬鬆貨幣政策倘無以為繼，正是當前全球資產泡沫盛宴的最大威脅。

香港過去半年經歷了史無前例的社會動盪局面，經濟元氣大傷，港人一向視為大靠山的內地經濟又自顧不暇，幾乎無險可守，處境勢必比其他競爭對手更兇險、更悲慘。金融市場危機四伏，投資者宜未雨綢繆，做好防風措施，持盈保泰，謹記這個年頭，平穩是福！

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