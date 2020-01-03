新股專輯：九毛九錄300億元孖展額 新石文化超購588倍
2020年01月03日 20:23
東網電視更多新聞短片
新股熾熱氣氛由2019年年尾，延續至今年初，現時共19隻新股撞期招股。綜合6間券商數據，累計為中國連鎖餐飲集團九毛九(09922)借出最多孖展額，共306.65億元，超購138.38倍。中國電視劇發行代理商新石文化(01740)認購反應最熱烈，累計錄得109.02億元孖展額，相當於公開發售超購588.32倍。
九毛九及新石文化將於1月8日截止認購，分別於1月15日及16日首掛。
值得留意的是，記者發布會請來國際影星劉嘉玲企台的營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)，踏入招股期第三天，孖展認購飆升，由周四的6333.6萬元，增至11.02億元，超購22.44倍。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，九毛九為中國內地知名的餐飲集團，故吸引不少投資者
「落飛」，又透露有不少內地客戶亦有認購該公司股份。
許氏提到，行業獨特、集資額細及獲大額資金追捧為新股熱炒要素，首掛普遍擁強勁升勢。不過，他提醒，市場仍有不明朗因素，另外部分新股掛牌日接近農曆新年，而在長假期前資金鏈較緊張，大市會較波動，投資者要留意風險，切忌高位追入。
有熟悉新股市場的人士表示，由於新股數量眾多，有客戶因「轉軚」而導致個別新股出現抽飛現象。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。