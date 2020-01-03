新股專輯：九毛九錄300億元孖展額　新石文化超購588倍

九毛九及新石文化將於1月8日截止認購，分別於1月15日及16日首掛。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，九毛九為中國內地知名的餐飲集團，故吸引不少投資者

「落飛」，又透露有不少內地客戶亦有認購該公司股份。

許氏提到，行業獨特、集資額細及獲大額資金追捧為新股熱炒要素，首掛普遍擁強勁升勢。不過，他提醒，市場仍有不明朗因素，另外部分新股掛牌日接近農曆新年，而在長假期前資金鏈較緊張，大市會較波動，投資者要留意風險，切忌高位追入。

有熟悉新股市場的人士表示，由於新股數量眾多，有客戶因「轉軚」而導致個別新股出現抽飛現象。

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