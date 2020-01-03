專家警告：美伊不用開戰 油價也會升見80美元
2020年01月03日 20:58
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(Getty Images圖片)
伊朗將領蘇萊曼尼在美軍空襲中被殺，刺激國際油價單日狂漲近5%，市場憂慮伊朗報復行動會讓局勢再度升級，油價恐見每桶80美元。
政治風險諮詢公司歐亞集團分析師Henry Rome預計，伊朗的報復行動可能包括襲擊伊拉克的美軍基地，如引致士兵傷亡美國必會對此進行反擊。他也預料，伊朗會再度騷擾海灣地區的商業航運，並可能會借軍事演習之名中斷石油運輸，更甚的是恐怖主義活動會再度上演。
雖然中東局勢轉趨不明朗，惟Rome認為，考慮到伊朗與美國的強弱懸殊，以及美國總統特朗普的厭戰情緒，兩國不會爆發全面戰爭。然而需要警惕的是，如果衝突蔓延到伊拉克南部的油田，或者伊朗對航運的騷擾加劇，那麼油價可能漲至80美元。
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