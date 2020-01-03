【零售浩劫】傳業主拒減租 LVMH棄租時代廣場
2020年01月03日 21:12
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銅鑼灣時代廣場內店舖屢受示威所波及，生意大受打擊。
市傳國際奢侈品巨企路易威登(LVMH)擬關閉旗下銅鑼灣時代廣場的門店，主要原因是業主拒絕LVMH提出的減租建議。時代廣場發言人回覆《東網》查詢時指，在續租和簽訂新租約時，商場一貫會根據市場狀況，與租約協商共議。時代廣場與各租戶均有簽訂保密協議，為尊重合約精神，故未能透露洽談內容和租約安排。
至於LVMH香港方面，則暫仍未有回應。
LV在港有8間門店，其中一間位於同區的利園商場。早前該集團公布在2021年在香港國際機場開設第九間門店的計劃。至於同屬LVMH旗下的化妝品牌Sephora，去年九月在中環開設首家分店。
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