夜市UPDATES：道指跌幅收窄至251點　港夜期高水

美股早段觸底反彈，道指目前報28,617點，跌幅收窄至251點或0.87%；標指報3,237點，跌20點或0.63%；納指報9,009點，跌82點或0.91%。

港股期指目前報28,478點，升35點，高水27點。

美國供應管理協會(ISM)12月採購經理人指數從48.1降至47.2，為連續第五個月萎縮，且低於經濟學家的調查預估，同時是2009年以來最差月度表現。

【22:32】中東局勢緊張下，美股開市早段顯著回吐，道指挫368點，至28,500點；納指挫115點，至8,976點；標指挫27點，至3,257點。

港股期指夜市反應平淡，目前報28,472點，升29點，高水21點。歐股三大指數都向下，英股跌0.18%；德股跌1.43%；法股跌0.3%。

周四，美軍向伊拉克巴格達國際機場發動無人機襲擊，炸死12人，包括伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。

美伊衝突升級，評論指這放飛了2020年的第一隻「黑天鵝」，有恐慌指標之稱的芝加哥波動率指數(VIX)一度大漲30%。

金融市場避險情緒大爆發，紐約期金目前大漲超過20美元，至每安士1,549美元。

美國軍事打擊伊朗的行動，引發了對全球經濟將受到能源供應衝擊的擔憂，紐油目前報每桶63.39美元，升3.61%；布油升3.64%至68.66美元。

Pence財富管理公司首席投資官Dryden Pence表示，這是改變遊戲規則的重大事件。我們現在已經能夠將經濟制裁作為武器使用，我們也能直接針對個人進行攻擊。他補充道，空襲事件造成的市場波動將是短暫的。

投資者同時需留意聯儲局將公布12月貨幣政策會議紀要，當局對調整資產負債表及回購行動的方案及有關通脹目標的共識將是市場關注的焦點。

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