華置所持恒大股份「帳輸」16億

基於上述因素，該公司指截至去年底止，其所持恒大股份之公平值變動之累計未變現收益，由2018年底的66億元減少至約50億元(減幅約24.24%)，並於通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入帳。此外，2019年度華置並無確認任何來自恒大股份之股息收入。

華置股價周五(3日)最多曾挫近2%，收市仍跌0.63%，報6.29元。

證券分析員認為，華置過去數年將旗下投資物業「賣得就賣」，在香港剩下的投資物業不多。他又指，該公司手上剩餘最主要資產為所持恒大股份，然而由於持貨量大，若要將之套現而不影響股價不容易，而且公司以投資收益為主導，每年業績必然會變得波動。

事實上，有小股東曾對本報表示，對華置所持有大批恒大股票感到擔心。他說：「佢（華置）一日唔搞掂恒大股票，股東一日都冇運行，因為公司有很多資金『鎖死』在恒大的股票上。」但即使出售亦難以賣得好價錢，「佢批貨大嘛，一賣個價就冧啦。」

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，根據華置的往績，公司不時將資產賣給大股東或相關人士，並因出售事項派特別股息令大股東獲利，這種玩財技的做法，過往備受批評。另外，公司的基本因素，例如日常營運、業績與股息率等，往往與股價高低無關，故不能承受高風險的投資者，實不宜買入該公司股票。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦表示，華置由以往擁有穩定的租金經常性收益的公司，變成投資控股公司，其盈利表現受制於證券資產價值，「除非好睇好證券資產的表現，否則一般投資者都唔好沾手華置的股票。」

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