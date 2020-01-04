東方日報B1：避險升溫　全球狂煲石油黃金日圓

中東局勢緊張，全球避險情緒高漲，倫敦布蘭特期油周五(3日)直撲每桶70美元大關，飆升3.251美元或4.91%，高見69.5美元，創五個月新高，紐約期油亦勁升4.76%，最高見64.09美元。有分析認為，若美伊衝突升級，油價或衝上80美元。與此同時，資金湧入避險資產，國際金價及日圓分別升見四個月及兩個月高位。

美軍空襲在伊拉克首都巴格達國際機場附近的目標，造成伊朗高級軍官死亡，雖然當地石油設施暫時沒有受到破壞，但伊朗揚言會作出報復，戰雲密布的恐慌情緒辛迅速蔓延至金融市場。AlixTrader首席市場策略員Stephen Innes認為，這並非一宗小衝突，可能觸發另一場中東戰爭。

據外電統計顯示，伊朗及伊拉克上月每日原油產量合共超過670萬桶，佔石油輸出國組織(OPEC)整體逾五分一，而中東原油及天然氣出口極依賴通過狹窄的霍爾穆茲海峽輸出，容易受伊朗封鎖。

Stratfor高級環球分析員Matthew Bey更擔心，伊朗將支持武裝分子破壞波斯灣及其他中東地區的石油基建，甚至可能考慮攻擊全球最大石油出口國沙特阿拉伯的石油設施，令供應或需時數月才可恢復。

回溯去年9月中，沙特石油設施受襲，伊朗被指是元兇，事件導致沙特一半石油出口受影響，佔全球供應達5%，消息刺激布蘭特期油曾單日爆升近兩成，史上最狂。

研究機構Eurasia分析員Henry Rome認為，即使美伊沒有爆發戰爭，若衝突波及伊拉克南部油田，或伊朗加劇干擾運油航道，油價將衝上80美元。

另邊廂，中東局勢急轉直下，貴金屬受到追捧，現貨金價最多升1.46%至每安士1,551.52美元，紐約期金更漲1.69%至1,554美元，現貨銀價則升1.38%至每安士18.2712美元。IG Asiaj市場策略員Jingyi Pan不排除中東區內出現軍事行動，相信短期繼續會對金價有支持。

值得一提的是，1月份傳統上是金價全年表現最佳的月份，若本月達到過去廿年平均2.7%的升幅，金價將再創逾六年高位。

事實上，金價去年勁升19%，RBC資本市場認為金價升勢未完，估計未來兩年或再升最多11%。該行策略員指出，市場情緒對金價的影響較其他資產為大，儘管金價於2020及2021年可能出現較大的季度波動，但相信以年計仍會向上，估計今年平均金價於1,552美元，最牛情景會升至1,613美元，而明年平均金價料升至1,625美元，至於最牛情況會漲至1,700美元。

匯市方面，避險情緒升溫，日圓創出兩個月新高，升穿108兌每美元，高見107.92，漲0.6%，每百日圓高見7.2104港元。

反觀，區內其他貨幣幾乎全線向下，韓圜收市挫0.76%，報1,166.93兌每美元，菲律賓披索亦跌0.71%，收報51.077兌每美元；澳元及紐元分別最多挫0.9%及0.87%，低見69.3及66.44美仙。

TD Securities高級新興市場策略員Mitul Kotecha解釋，雖然空襲事件對亞洲沒有直接影響，惟地緣局勢升溫勢令市場規避風險，使亞洲貨幣受壓。ING高級經濟師Nicolas Mapa認為，油價急升加劇菲律賓的進口石油負擔，而且很多菲律賓人在中東工作，局勢動盪將削減菲律賓的匯款收益。

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