中東局勢升溫　紐約期油急飆至逾7個月高

美軍暗殺伊朗重要軍頭蘇萊曼尼後，波斯灣局勢迅速轉壞。國際油價周五急飆，紐約期油收報每桶63.05美元，升1.87美元或3.06%，創自去年5月20日以來新高；布蘭特期油收報每桶68.6美元，升2.35美元或3.55%。

全周計，紐約期油累升約2.2%；布蘭特期油累升逾2.6%。

伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼遭美軍炸死，伊朗周五聲言準備好嚴厲報復，形容美方作出二次大戰後最大誤判。

據報美軍一批士兵在蘇萊曼尼遇害後離開本土基地，去向未明，派駐中東的愛國者防空導彈則進入戒備狀態。

對於後市，RBC Capital Markets全球商品策略主管Helima Croft表示，如果在5年前，油價早已飆至100美元，但現時美國油產削弱了對地緣政治局勢的影響。

Croft續說，目前最關鍵是伊朗領袖如何回應，以往而言，伊朗對中東局勢有破壞性的影響。

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