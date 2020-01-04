美股收市：道指挫233點 創1個月來最大跌幅
2020年01月04日 05:17
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(Getty Images圖片)
中東局勢緊張下，美國股市周五顯著受壓。道指收報28,634點，跌233點或0.81%，創一個月以來最大單日跌幅；標指收報3,234點，跌23點或0.71%；納指收報9,020點，跌71點或0.79%。
總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.04%、0.16%和上漲0.16%。
伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼遭美軍炸死，伊朗周五聲言準備好嚴厲報復，形容美方作出二次大戰後最大誤判。
據報美軍一批士兵在蘇萊曼尼遇害後離開本土基地，去向未明，派駐中東的愛國者防空導彈則進入戒備狀態。
對於後市，Pence財富管理公司首席投資官Dryden Pence表示，這是改變遊戲規則的重大事件。我們現在已經能夠將經濟制裁作為武器使用，我們也能直接針對個人進行攻擊。他補充道，空襲事件造成的市場波動將是短暫的。
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