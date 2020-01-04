風光背後有辛酸！Apple庫克去年減薪達26%

蘋果公司(Apple Inc.)日前股價首次突破300美元的紀錄新高收市，市場普遍期待今年推出5G版iPhone手機，料會再度掀起換機潮。

但面對全球經濟不景氣，風光背後Apple一眾管理高層去年薪酬都逃不過減薪命運，減幅更由5%至26%不等。

據內媒報道，首席財務官梅斯特里(Luca Maestri)及首席運營官(COO)威廉姆斯(Jeff Williams)2019年全年總薪酬均為2,520萬美元，皆較2018年約2,650萬美元縮水130萬美元，按年減幅約5%。

至於首席執行官庫克(Tim Cook)的人工減幅更大，其總薪酬為1,160萬美元，較2018年的1,570萬美元，大幅減薪410萬美元或26%。

而2019年CEO年度薪酬與公司薪酬中值員工比率為201：1。

另外，日前星級分析員、Loup Ventures合夥人芒斯特指Apple今年合理值介乎350至400美元，今年更可望達到350美元的基本估值。美銀分析師Wamsi Mohan最新指出，市場對iPhone的需求仍強勁，維持其「買入」評級，目標價則由290美元，調升至330美元。

美銀引述第三方數據指出，Apple應用商店的收入以每年兩位數的速度持續增長。該數據又匯集美國信用卡及借記卡在電子、電信及業餘愛好等細分行業的支出中顯示，Apple供應鏈內一系列公司的營收數據均表現正面趨勢。

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