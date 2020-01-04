【產經專題】按揭戰開打　銀行鬥加回贈

香港銀行或陸續上調按揭貸款現金回贈優惠吸客。

消息指，渣打香港將特定按揭貸款的現金回贈調升至1.5%，僅限貸款額500萬港元以上及敍做按揭保險客戶；而貸款額1,000萬元以上，則新盤、二手及轉按物業均可享相關優惠。至於中銀香港現金回贈亦達1.5%，條件為貸款額500萬元以上，並於該行開設理財戶口。

渣打香港發言人回覆《東網》查詢時指，該行不時檢討按揭息率及回贈水平，審理按揭或轉按申請時會考慮多方面因素，因此最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情況。中銀香港發言人則表示，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，隨着新一年展開，銀行須再追趕按揭業務目標，提高現金回贈吸客不足為奇，相信未來其他銀行將陸續調高回贈至1.5%。然而，目前港元資金成本仍屬較高水平，相信短期內銀行難有調低按息的空間。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，傳統上銀行於年頭對按揭業務會較為積極，透露各行於釐清放寬按保的審批細節後，已陸續接受相關貸款申請，而且部分於去年底「收爐」的銀行，正逐步將按揭優惠調升至市場水平。

展望銀行按揭戰，她保持審慎態度，並指目前銀行業港元貸存比率及拆息仍然高企，利淡放貸意欲，相信即使其他銀行跟隨增加現金回贈，亦難以高於1.5%水平。

值得留意的是，本地經濟表現亦與銀行按揭業務息息相關，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，香港經濟動力轉弱，加上失業率呈現升勢，基於風險管理的角度，銀行對按揭業務取態相較往年審慎，從按揭優惠具有諸多限制可見一斑，例如以貸款額多寡，以及一手、二手及轉按物業等細分優惠。

黃詠欣預期，於2020年首兩季，銀行的實際按息將會維持於2.35至2.5厘水平不變，至於現金回贈則會在1至2%之間上落，成為業界競爭的主要戰場。

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