1周10大驚奇：2020年最高危「爆煲國」係...

2019年過去了，金融市場已迎接新一年的來臨！回看異象上周預言，2020年首季將是全球股市主要升幅所在，神奇密碼可能是3月3日前、美國標指3,333點，與其「畏高」，倒不如考慮趁勢。不過，今年確實仍有不少「地雷」，尤其要留意以下國家的新聞。

【1、亞洲「三哥」實在太大鑊 爆煲機會高】

要數目前最高危的經濟大國，一定包括全球第5大經濟體，排名僅次於美國、中國、日本，以及德國，作為亞洲「三哥」的印度！該國2019年第3季經濟增長放緩至4.5%，而11月通脹5.54%，經濟明顯陷入滯脹，央行在12月初無奈地沒有減息後，終在聖誕前夕出招救市！在國債市場進行「扭曲操作」，買進1,000億印度盧比(約14億美元或109億港元)的10年期國債，同時賣出682.5億印度盧比、於2020年到期的短債，以壓低長期利率，希望能刺激企業及個人借貸，並帶動經濟增長。

央行以6.5462厘的債息，「一口價」買入2029年到期的國債(票面利率6.45厘)。消息公布後，債息偏軟，有利當地融資成本下降。有分析指出，央行此舉對債市的影響究竟有多大，將視乎後續操作力度。

所謂「扭曲操作」，是美國聯儲局1960年代初期設計的一種經濟政策，透過賣出短債及買入長債，從而推低長期利率。由於消費者及企業一般大額借貸是以「10年或以上」計，例如汽車貸款及樓宇按揭，若央行推低長期利率，有助加大中小企及消費者的貸款額度，從而達到刺激經濟的槓桿效果。

例如2011年9月，聯儲局就曾推出「扭曲操作」，在2012年6月底前購買4,000億美元剩餘期限為6年至30年的長期國債，同時賣出同等規模期限3年以內的國債。

印度隨着經濟愈差、通脹則愈升，形成滯脹危機後，國際貨幣基金組織(IMF)於平安夜發表年度經濟報告預警，印度政府救市已「幾近技窮」。評級機構穆迪亦在去年11月將印度評級自「穩定」降至「負面」，主因是當地影子銀行問題加劇、長期經濟增長放緩，以及公共債務等問題。穆迪預計，截至2020年3月的一年中，預算赤字佔GDP比重將達3.7%。

3.7%是甚麼概念？試想想，意大利目前赤字佔GDP高於2%，已受歐盟猛烈批評，擔心債務爆煲，中國目前也不到3%。

【2、南美「二哥」自稱債務危機堪比2001年】

新興市場「高危國」除了印度外，南美第二大經濟體阿根廷也不好過！該國總統Alberto Fernandez於去年聖誕節前表示，該國實際上已債務違約，財政惡劣情況堪比2001年近代史上最嚴重的債務危機。

阿根廷經濟正處衰退，由於貨幣披索崩潰，經濟危機已持續18個月，料2019年萎縮3.1%，全年通脹更達55%，負債規模幾乎達國內生產總值(GDP)約90%。

Fernandez說：「現在情況與2001年不同，但形勢相似。當年貧窮率57%，如今41%；當年債務違約，如今實際上也是違約。」

報道指出，阿根廷政府將去年12月20日約90億美元的到期債務，單方面延長到2020年8月償還。這引發評級機構惠譽和標準普爾將阿根廷信貸評級降至瀕臨違約的「選擇性違約」級別。

【3、亞洲「二哥」正式踏入「迷失30年」】

提起「爆煲國」，亞洲「二哥」日本就真的爆了30年！2019年12月29日，除了是去年最後一個星期日外，更正式意味日本「迷失30年」。就在1989年12月29日，日本股市代表──日經平均指數衝上38,915點，當時市場人士眼看距離40,000點愈來愈近，相信會垂手可得、指日可待，民眾也度過了歡樂的1989年，迎接1990年！不過，有誰能知道，這日正是「迷失30年」的起點，事後回看，證明是泡沫爆破、好境宣告幻滅！(本文附圖一)

由於2019年12月29日是星期日，若以12月27日(周五)的日經平均指數收報23,837點作為「迷失30年」的總結，股市仍較當年低40%。當地媒體也承認，日本由1990年起，花了足足10幾年時間，即2000年代後，才讓股市回復正常，但30年過去了，似乎仍難以令散戶放心。

導致日本股市於1990年代劇烈下滑的原因很多，包括日圓堅挺、經濟增長低迷、通縮、日本企業改革十分緩慢等，但真正的原因可能是「之前股市升得太瘋狂」，結果糾正到目前為止，也未能重上「天價估值」。一般來說，股市正常的市盈率在14至16倍之間，但30年前，日本股市的市盈率竟然高達60倍，成為了「教科書」的典型案例。

由於藍籌股整體市盈率60倍實在太驚人，結果經過整個1990年代的市盈率「矯正期」後，估值早在2000年代已恢復正常，交易所也不斷鼓勵散戶投資股票，但「創傷後遺症」直至今天也存在。

舉例來說，2013年安倍晉三就任首相，推出「安倍經濟學」，股市在大量放水之下狂升，惟當地散戶卻急不及待大舉沽出了9萬億日圓的股票，相比之下，外資卻大舉接貨15萬億日圓，結果整個升浪獲益的只是外國大戶，日本民眾財富沒有顯著受惠，正正印證了「一朝被蛇咬，莫說10年，就是30年也怕草繩」。

【4、貿戰「贏家」越南 今年隨時一鋪輸凸】

講起亞洲，2019年有一個「小國」贏家，就是越南！它繼2018年後，連續兩年經濟增長逾7%，確實傲視全球，甚至有不少人認為，它的潛力猶如20年或以前的中國，因同樣有着被視為「人口紅利」的年輕勞動力、房地產又處於上升軌道、製造業蓬勃、政治組織亦與中國差不多且趨於穩定，以及和美國關係不太差。種種迹象都恍如20多年前剛起步不久的中國，惟事情絕非簡單的對照。

●股市反映前景不算好

無錯，越南的全球製造業供應鏈愈趨成熟，以東南亞國家來說，確實是領先同儕，而且最受惠於中美貿易戰，諸如三星、蘋果公司(Apple Inc.)等美韓科技巨企均有在該國設廠，瞬間就使越南成為了「世界科技工廠」，並帶挈經濟增長連續兩年超過7%，傲視全球。

不過，股市反映的並非如此！該國指標胡志明股市指數去年僅累升約7%，大幅落後於中國滬深300指數的32%升幅，同時跑輸主要新興市場股市。更甚的是，就在去年聖誕節期間，越南股市竟然逆勢下跌。(本文附圖二)

值得注意的是，越南股市並不是全封閉的市場，2019年主要資金來源就是「外資」，透過交易所買賣基金(ETF)流入的資金佔比高達44%。因此，越南股市的表現某程度是能反映外資的看法，對經濟前景有啟示作用。

若細緻地看，越南股市之所以跑輸外圍，主因是銀行股及一隻房地產股Vingroup已佔據了大部分市值。其中，Vingroup更涉獵汽車及智能手機製造，惟主要盈利來源仍是地產。(本文附圖三)

●銀行孭債太多 體系不健康

明顯地，拖着當地股市後腿的是銀行股，而它們遭外資摒棄的原因是向外貸款實在太多，目前已超過了國內生產總值(GDP)，以一個人均收入僅約2,500美元(約19,500港元)的國家而言，銀行面對的風險實在很大，需要補充資本去為未來潛在壞帳做準備。根據評級機構惠譽報告預警，當地近半銀行未符合資本充足率8%的最低要求。這意味着當地潛在發生金融危機的風險。

值得留意的是，當地銀行要集資受很大限制，因為政府嚴格規管外資持股不得多於30%，若這規管持續，越南金融體系只有兩個結局：要麼觸發債務危機；要麼縮減對企業的借貸。惟兩個結局皆不利投資情緒。

與此同時，上述提及的Vingroup是整個股市的「巨人」，佔比近15%，顯然是結構性問題，只要該股大冧，將會拖累股市、甚至整個國家的經濟發展。更重要的是，越南過去的發展過度倚賴北部的河內及南部的胡志明市，這兩個巨型城市目前已難找到潛在大型發展項目，連帶政府也無奈要減慢審批新項目，令包括Vingroup在內的全國房地產商盈利前景受壓。為何不發展其他城市？很簡單，基建未追上。(本文附圖四)

越南真的能成為「下一個中國」？就看看你會否願意在債務纏身的銀行，加上缺乏新經濟股的不健康股市上撒種。越南若要完全釋放發展潛力，就一定要改革開放、摒除保護主義。

【5、「地雷」實在太多！全球男女老幼人均欠25萬】

除了上述「焦點」國家，全球實在是滿布「地雷」，突然「爆煲」絕非靠嚇！由中國的殭屍公司、美國嚴重的學生負債，到澳洲按揭貸款居高不下等，皆是炸彈。事實上，過去十年來在寬鬆貨幣政策下，全球政府、企業和家庭的債務總規模創下超過250萬億美元的歷史紀錄，幾乎是全球國內生產總值(GDP)的3倍，相當地球上男女老少每人欠債3.25萬美元左右(約25萬港元)。(本文附圖五)

●沒完沒了！仲要借更多

這些都是金融危機過後，政策制定者通過舉債，保持全球經濟穩定的「後遺症」。此後在多年來的低利率水平下，對多數人而言，債務負擔仍然可控，故債務「大山」愈砌愈高。可惜的是，隨着經濟增長愈趨放慢，如今全球各地政策制定者的救市方案仍有一個共通點：還需借更多債。

●國家、企業、家庭、下一代通通孭債

這樣問題就更大了！除了上述提及的阿根廷，連帶土耳其、南非和其他國家也存在債務違約的恐慌。

公司債務方面，即使在美國經濟創紀錄擴張的情況下，僅美國的公司就佔了今年公司違約總數的七成。而在中國，據標普預計，在岸市場的違約企業有可能在2020年達到創紀錄水平。

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)認為，在發達經濟體中，殭屍公司佔非金融上市公司的比例已升至6%左右，創下數十年最高水平。殭屍公司一般長期無法通過營運利潤償還債務成本，且增長前景平淡。

家庭方面，澳洲和南韓的家庭負債最高。

而下一代主人翁也逃不出債務負擔。美國學生當前欠債1.5萬億美元，為還債處於苦苦掙扎的境地。

總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)去年底亦發表報告，警告全球債務在今年上半年已飆升至超過250萬億美元的歷史新高，主要由中國及美國帶動。

報告指出，2019年上半年全球債務增加了7.5萬億美元，使總額高達250.9萬億美元，預計全年「埋單」將超過255萬億美元。其中，中國及美國佔據了新增債務的60%以上，新興市場的債務亦飆至71.4萬億美元的新紀錄，佔經濟總量達220%，遠超國際的140%「警戒線」。

報告又指，意大利及黎巴嫩的政府債務已達高水平；阿根廷、巴西、南非，以及希臘的債務增長迅速，令它們很難再透過財政政策刺激經濟，即政府再救市的能力大降。

事實上，IMF早已警告，全球近40%、總值達19萬億美元的企業債位處主要經濟體，例如美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙，一旦爆煲，全球經濟勢跟隨崩潰，後果不堪設想。

【6、「泡沫之母」美債恐最快今年中爆煲】

講起債務，美國國債總額2019年已首度突破23萬億美元，被視為全球「泡沫之母」。

美國著名分析員、經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter警告，現時美國經濟穩定，債務問題尚且如此，一旦衰退，後果難以想像。

回看美國國債於2019年2月11日才首度突破22萬億美元，不足一年就大增1萬億美元，足見債務的可怕程度。若再往後看，在總統特朗普2016年11月8日當選時，美國國債19.8萬億美元，即過去3年債務激增3.2萬億美元。(本文附圖六)

Richter警告，別被特朗普說的「經濟史上最好」所蒙蔽，據數據顯示，截至去年第3季的過去12個月，美國國債增加5.6%，而同期美國經濟增長3.7%，即國債增速超過經濟增速，是典型的「靠債養經濟」。他指出，「好日子」時債務走勢尚且如此，如果因經濟衰退而令稅收大減，同時用於失業保障等開支上升，債務恐直線抽升。

除了Wolf Richter發出警告，獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團首席投資策略師Joe Zidle亦警告，主權債務是「所有泡沫之母」，以目前美國巨額國債而言，很可能會觸發下一次衰退，時間估計在2020年中期至2021年底之前爆發！

【7、一個國家「爆煲」後 結局可以很更怕】

若經濟「爆煲」，最可怕會變成怎樣？或許可看看以下國家！

委內瑞拉，一個曾經是全球最富裕的國家，近年則因過度倚賴出口原油、政府腐敗、通脹失控、經濟崩潰而被評為「全球最悲情國家」，多數人活在貧窮線以下，目前連為死人搞喪禮也負擔不起。

委內瑞拉貨幣嚴重貶值，人民生活十分艱苦。舉例來說，在2018年8月，1公斤蕃茄要賣大約500萬元當地貨幣(約6港元)，可想而知當地貨幣已崩潰到無法想像的程度。

受惡性通脹影響，當地人民每月僅能賺得3美元(約23港元)，除了生活捉襟見肘，連「盡孝」也難，因運輸遺體與購買棺材安葬的費用可能高達數百美元，是極龐大的負擔。有些當地人要透過租棺材來節省購買的開支，惟租棺材也要50美元(約390港元)，雖然較購買須花費100至300美元(約780至2,340港元)便宜得多，但也是沉重負擔。同時亦需要求助他人義務將屍體做防腐處理，因為用來縫合屍體的縫合費也要5美元(約39港元)，不是人人都付得起。

對許多當地人來說，過去5年，該國經濟崩潰帶來的影響尤其嚴重。回看過去20年，當地曾是巨大石油財富中心，惟目前產量驟降至高峰期的一小部分，不少兒童因營養不良死亡，身邊的人也愛莫能助。

更甚的是，在這場經濟危機裏，除了活人受罪外，死人也不得安寧，墓碑經常傳出失竊的事情、墳墓被洗劫貴重物品...

【8、「百業之母」處境艱難 今年別盲目樂觀】

講完一眾國家處境，行業也能對前景露端倪，結論亦是「小心為上」！其中，有「百業之母」稱號的銀行業尤其可怕！2019年對全球銀行界而言，絕對是難忘的一年，為削減成本應對經濟放緩和適應數碼技術需求，全球銀行宣布了自2015年以年最大一輪的裁員計劃。

根據公司和工會的文件顯示，去年有50多家銀行宣布合共裁減77,780人的計劃，為2015年宣布總裁員91,448人以來最高。在未來幾年面臨負利率額外負擔的歐洲銀行，更佔裁員總數近82%。

隨着2019年大舉宣布裁員，使過去6年業界裁員總數超過42.5萬人。事實上，實際數字可能更高，因許多銀行不會披露裁員計劃。有消息人士稱，連美資大行也避不過裁員潮，摩根士丹利就是最新一家採取年終提效措施的公司，涉及裁員約1,500人，其行政總裁James Gorman曾稱，裁員人數約佔該行員工總數2%。

2019年數據也凸顯了歐洲銀行的脆弱性，該地區的出口導向型經濟面臨國際貿易爭端之餘，負利率更進一步侵蝕了貸款收入。與美國不同的是，歐洲銀行仍未走出2008年金融海嘯後的陰霾，許多公司正在解僱員工，並出售業務，以提高盈利能力。

其中，德國最大銀行──德意志銀行計劃到2022年前大幅裁員1.8萬人，並將大幅退出投資銀行業務。德國是歐洲最分散的主要銀行市場，也是遭受負利率風險最高的國家之一，因德國銀行擁有較海外競爭對手更多的存款。

2020年銀行可能會繼續宣布進一步裁員計劃，有消息人士在上月較早前透露，由於競爭加劇和利潤率趨緊，瑞士財富管理公司──瑞士寶盛集團正考慮裁員，以降低成本。西班牙對外銀行亦計劃對其客戶解決方案業務裁員，並可能延伸至更廣泛的業務。

【9、「消費之首」更瘋狂 全球狂炒逾8萬人】

除了「百業之母」，在貿易戰肆虐下，2020年恐更難捱，原因在於被視為「消費前瞻指標」的汽車企業同樣瘋狂炒人，恐預示其他行業也劫數難逃。

由於汽車涉及金額較大，一向被視為是「消費前瞻指標」，例如汽車佔中國內地整體消費近10%，而消費更佔美國經濟增長比重達70%，當中汽車表現舉足輕重，故全球汽車企業偏向裁員，反映着經濟暫未見曙光。值得留意的是，如果汽車行業是一個國家，將是全球第6大經濟體。

有統計顯示，全球汽車企業在未來幾年將裁減逾8萬個職位，主要集中在德國、美國，以及英國。除歐美外，亞洲車企亦相繼進行裁員。中國汽車業的僱員人數為全球最多，惟面對銷售下滑，電動車生產商蔚來汽車於去年9月底宣布裁員約20%，涉及超過2,000個職位。日產汽車亦未能幸免，隨着盈利跌至數十年低位，該公司計劃未來幾年裁減1.25萬個職位，涉及的工廠分布全球各地。

即使是經濟狀況較好的美國，當地汽車業也要大幅裁員。其中，通用汽車超過4.6萬名美國時薪工人，較早前曾舉行長達40天的罷工，為近半個世紀以來最大，惟結果只是令通用汽車管理層同意讓一年前計劃關閉的美國4座工廠中，其中一座繼續生產。

歐洲方面，在2019年11月22日，有大約1.5萬人在德國抗議裁員和工廠關閉，為戴姆勒、保時捷，以及汽車零部件巨頭博世集團的總部所在地。惟僅僅一周後，奧迪宣布計劃2025年前在德國裁員9,500人，戴姆勒則計劃全球裁員逾1萬人。

●印度汽車業削35萬職位

值得留意的是，上述數據未包括「周邊」影響，舉例來說，早於2019年8月初，有媒體指出，由於汽車和電單車銷量的下滑，印度汽車行業爆發了大規模裁員，許多公司被迫停止部分工廠運作，並改變輪班制度。據行業資深人士估算，當地汽車製造商、零件製造商和經銷商，自去年4月起已裁員約35萬人。

因此，全球汽車業不景氣，受牽連的絕非區區數萬人。

【10、尋覓2020年發達股？華爾街推薦呢啲...】

最後分享一下新年投資部署。受累於社會持續動盪，2019年港股表現乏善足陳，若2020年想外闖賺錢，似乎美股是首選。以下是綜合華爾街分析師推薦的「發達股」，不妨參考一下：

●英偉達(Nvidia)

富國銀行將英偉達列為2020年半導體股首選，看好該公司3大主要業務，包括遊戲、汽車，以及數據中心。由於該公司愈來愈強調人工智能(AI)，是良好的概念股。

●Trade Desk

美國投資銀行和資產管理公司Needham表示，2020年值得關注程序化廣告公司Trade Desk，因大選將至，監管機構可能會更嚴格管理網絡，令該公司有獨特的商機。

該公司特色是自助服務平台，可幫助管理廣告活動，尤其是社交媒體。

●Nike

管理資金規模逾3,000億美元的美國金融服務公司Guggenheim看好Nike，主因是2020年7月下旬在日本東京舉行奧運，有利跑鞋銷情。

●蘋果公司

摩根大通視蘋果公司(Apple Inc.)為2020年首選，主因是5G手機及強勁的iPhone出貨量。

●AT&T

美銀看好電訊商AT&T，主因是估值相較市場大幅折讓，有力追落後，整體價值也浮現。

●可口可樂

摩根士丹利指出，可口可樂具有中高位數的收入增長，明顯優於同業，主因是定價能力更強，不斷創新發展，且戰略做了有利變化，加上新興市場的動能，股價仍未反映。

●Zynga

美國著名金融服務公司Cowen表示，Zynga是2020年首選，因該公司在過去幾年，證明自己是移動遊戲領域中最有持續能力的公司。

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