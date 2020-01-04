Wetland Seasons Park推售375伙 準買家擬斥六千萬掃6伙
2020年01月04日 11:04
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Wetland Seasons Park為2020年首個推售新盤。
踏入2020年，首個開賣新盤由新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park打頭陣，今日(1月4日)首輪推售381伙，其中375伙為公開發售，另6座洋房同日起招標。
該盤以購買數量將買家分為A組及B組，A1組及A2組需購買至少2個但不多於6個指定單位，A3組則需要購買最少1個指定單位，而B組買家則不可購買多於2個指定單位。
中原地產高級資深營業董事方啟明稱，A組大手時段，該行買家出席率約80%、90%。首1小時該行促成4組大手成交，其中一組本地家庭斥逾3,000萬港元購入Villa地下連樓上兩層單位。另一組買家有意購入6伙高座米埔濕地公園景單位，涉資5,000至6,000萬。
他料，該行B組買家出席率亦達約80%、90%，預期該375伙今日可以全數沽清。
一手市況方面，方估計，1月可錄約1,300至1,500宗成交，全年成交錄約2萬至2.2萬宗；而二手成交宗數則維持在4萬宗以內。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，其客戶出席率逾80%，用家亦佔約80%，當中有大手客擬斥逾2,000萬元購入3伙作投資；並估計項目落成後，呎租約30至35元水平，回報率逾3厘。
布預期，本月一手成交量可望回升至約1,200宗水平，料二手市場回穩。
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