繼王曉雁過檔小米 又多一名猛將加盟...
2020年01月04日 12:41
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小米董事長雷軍。(中新社圖片)
繼聯想(00992)前副總裁常程日前公布過檔小米(01810)後，內地手機品牌小辣椒手機原創始人王曉雁亦剛落實加盟小米，出任中國區副總裁兼銷售二部總經理，負責三個電商業務部，並向中國區總裁盧偉冰彙報。
據內媒披露小米的任命郵件中顯示，王曉雁、張慧劍及于澎等分別擔任3個銷售部總經理，皆向盧偉冰彙報。
隨着王曉雁的加入，小米宣布新一輪架構調整，任命李濤為質量委副主席兼辦公室主任，向顏克勝彙報。任命姜喜明為質量辦公室副主任，向李濤彙報。任命金凡為AIoT戰略委員會副主席，負責AloT智能全場景的用戶體驗規劃和組織協調。任命劉新宇為智能硬件部總經理，負責智能硬件的業務發展和團隊管理，向CEO彙報。任命袁軍為MIoT副總經理，負責米家智家居平台的技術規劃和研發管理工作，向范典彙報。
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