繼王曉雁過檔小米　又多一名猛將加盟...

據內媒披露小米的任命郵件中顯示，王曉雁、張慧劍及于澎等分別擔任3個銷售部總經理，皆向盧偉冰彙報。

隨着王曉雁的加入，小米宣布新一輪架構調整，任命李濤為質量委副主席兼辦公室主任，向顏克勝彙報。任命姜喜明為質量辦公室副主任，向李濤彙報。任命金凡為AIoT戰略委員會副主席，負責AloT智能全場景的用戶體驗規劃和組織協調。任命劉新宇為智能硬件部總經理，負責智能硬件的業務發展和團隊管理，向CEO彙報。任命袁軍為MIoT副總經理，負責米家智家居平台的技術規劃和研發管理工作，向范典彙報。

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