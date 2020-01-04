耀才植耀輝：港股今年波幅大　投資者戒急用忍

踏入2020年，港股在衝29,000點時遇阻力，周五(3日)跌至28,451點收市。耀才證券研究部總監植耀輝指，港股今年波幅較大，投資者應維持審慎態度，不應急於入市。

他表示，回顧港股在2019年首11個月的表現一般，故整體表現較A股及美股差。對於港股在2020年的走勢，他認為要視乎中美貿易談判、本港政治環境、地緣政治及內地房屋政策等因素。他續指，中美兩國元首在首階段談判中已出現很多阻礙，由於之後的協議會涉及更複雜的議題，如知識產權、科技發展等，故相信兩國將更難達成協議，港股會因此出現更大波幅。

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