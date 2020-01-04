湯文亮：買樓應等到末季才入市　原因係...

香港社會亂局持續不斷，樓價亦受壓由高位回落。展望今年，紀惠集團行政總裁湯文亮預期，樓價將會先跌後升，波幅很大，並坦言「買股票好過買樓」。

他表示，政府的逆週期措施令不少收租佬「彈盡糧絕」，碰上社會事件，不少租客要求減租甚或退租，他們最後只能出售手上部分物業，令樓價下跌。故此，他預計金管局將會在今年放寬逆週期措施。

過去兩年，地產商在第四季較少出售單位，反而農曆新年後會以較低價錢出售大量貨尾單位，此循環令整體樓市先升後跌。但今年情況不同，由於農曆新年較早，加上現時社會環境不適合出售大量單位，因此樓價很大機會先跌後升，所以股市應會跑贏樓市，而銀行股更會跑贏大市。

由於預期今年樓市先跌後回升，他建議有意買樓的投資者於下半年，尤其第四季才入市。

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