【深度解構】數碼相機市場縮剩八分一　廠商逆境求生

隨着智能手機攝影功能高速地提升，數碼相機的銷量一直下挫，市場規模持續萎縮，由菲林時代已一直雄霸世界的日本傳統相機企業亦面臨困境，而隨着中國及歐洲等消費大國的消費力轉弱，屬於高消費品的數碼相機及鏡頭，今年的盈銷勢將雪上加霜。

日本媒體引述日本相機影像器材工業協會(CIPA)的數據指，去年首10個月全球數碼相機出貨量為1,273萬部，按年減少兩成；預估全年的出貨量約1,500萬部，與2010年高峰期時，全年出貨量達1.21億部相比，規模只及八分之一，而且亦是自2001年以來的最低水平。

數碼相機前景黯淡，昔日日本的五大傳統相機品牌，包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、奧林巴斯(Olympus)、賓得(Pentax)及美能達(Minolta)可謂命途各異。

除了Minolta在十多年前已被索尼(Sony)併購，並為Sony在無反光鏡換鏡相機(Mirrorless Interchangeable Lens Cameras，簡稱：無反相機)領域中殺出血路外，其餘都陷於不同程度的逆境，須加快改變營運策略。

其中，曾是無反相機先驅的Olympus就繼續用「塘水滾塘魚」方式，靠轉嫁成本予消費者來支持。該公司今年2月起調高旗下10款無反相機鏡頭的建議零售價約一成，以應付成本上升及銷量下滑。該公司的相機業務近年一直未能扭虧，而在過去的一個財年錄得逾180億日圓虧損。

另一間苦戰中的企業Nikon，其相機部門在本財年虧損達100億日圓，為自1996年以來首次見紅。該公司自去年起已透過關廠裁員，節省500億日圓成本。分析指，尼康的瘦身行動將在今明兩年持續，而產品重點亦會轉向至無反相機領域。該公司社長馬立稔和亦坦言公司對數碼相機市場的前景過於樂觀。

至於行業的領頭羊佳能，2019年營業利潤預計按年減少60%，大幅低於預期。該公司今年亦積極發展無反相機，希望可在日益狹窄的市場空間中突圍而出。另外，佳能近年亦積極求變，當中包括收購東芝(Toshiba)的醫療設備業務、監控系統設備生產商Axis Communications；積極拓展打印機業務等，試圖減低對相機銷售依賴。

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