iPhone 12將告別「M字額」？

外國科技網站LetsGoDigital引述消息指，今年秋季的推出的iPhone 12系列，除了支援5G網絡外，另一亮點可能是放棄已沿用三代的「M字額」屏幕，改為真正的全屏手機。

報道指，多個供應鏈消息都指，iPhone 12可能會重新引入Touch ID指紋辨識系統，並且可能將前置鏡頭與Touch ID一併內嵌於屏幕下，令屏幕不再需要預留中央的黑屏位置。LetsGoDigital更指，發現Apple於去年月底申請多個與iPhone相關的專利，部分可能是與全屏幕設計有關。

雖然現在距離iPhone 12發布，料仍有9個月的時間，但有關其新功能的傳聞早已滿天飛。早前就有消息指，Apple計劃為iPhone 12系列引入「無反相機級別」的感光元件防震技術，透過感光元件高頻晃動，抵銷用家持機時的手震問題。

這項技術在十多年前由Konica Minolta率先發表並引入到其數碼相機上，後來Sony將Konica Minolta的相機部門收歸其下，並將技術發揚光大。目前，包括Sony、Olympus、Nikon等大品牌的無反相機，都內置了這種技術，但就甚少用於智能手機的攝影組件上。

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