陳鳳珠：恒指今年有機會反覆向上

2019年恒指波動性較大，上半年曾突破30,000點關口，全年最終收於28,000點之上，全年錄約9%升幅。

去年受中美貿易戰拖累，內地經濟增長呈下行壓力，製造業處於疲弱狀態，而企業將生產線轉移至其他國家以減輕關稅的影響，估計在中美貿易紛爭逐漸紓緩，以及企業將生產線遷移，料2020年內地企業的盈利或會好轉。

另外，香港社會動盪拖累零售、旅遊、餐飲及奢侈品行業的發展，但估計最壞的時間已過，相關行業或會逐步恢復，故今年前景未需過份悲觀。

阿里巴巴去年來港第二上市，而同股不同權股份亦被納入港股通範圍，現時恒指公司就同股不同權股份及第二上市公司能否納入恒指進行諮詢，由於阿里及同股不同權股份主要涉及科創類别，預期將受投資者關注。

近年港交所不斷設立新的上市機制作資本市場改革，加強與內地金融市場、中港兩地監管機構的合作與溝通，有利內地及香港的金融市場發展，相信未來香港交易所會繼續因應市場需求設立更多渠道，令市場資金雙向流動。

展望2020年，市場繼續關注中美貿易戰的進展，而內地的經濟情況及政策將影響投資氣氛，預期內地經濟增速或繼續放緩，但因經濟結構持續升級轉型，並着重向高質量發展，投資者可關注消費升級、科技及醫療創新等議題，預期內需、內房、物業管理、科網、5G及醫藥等行業仍為投資重點。

由於預期內地的融資成本下降，以及內房調控政策或逐步鬆綁，擁有再融資能力的內房企業或有望擴大市佔率，而市場對物管需求持續增加，均有機會支持內房及物管行業的走勢。另外，估計內地汽車銷情最壞的時間已過，未來新能源汽車銷量或有助推動汽車市場增長，而汽車佔社會零售總額的比重較大。若汽車銷情恢復，相信會支持整體消費增加。

此外，科技持續創新有望推動企業盈利上升，加上5G滲透率逐步提升帶動5G換機潮出現及物聯網的應用，預料科網及手機零部件等行業將受惠。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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