曜熊理財：2020年美股基金風險與機會並存
2020年01月05日 08:15
東網電視更多新聞短片
對國際及美股投資者來說，這幾年回報率十分理想。在這時候可能已經忘記風險。「股神」巴菲特在最新致股東信中寫道：「具有良好長期前景的企業目前是天價」。巴菲特拒絕收購美國珠寶商Tiffany機會，並結束旗下巴郡集團四年的擴張，而沒有進行重大收購，反映投
資市場存在的風險。
美股於2019年不斷刷新歷史高點紀錄，美國聯儲貨幣政策重歸寬鬆並減息，均有利美股衝高，歸根結底還是前期觸發經濟衰退的擔憂因素消退，並疊加流動性寬鬆下的估值攀升的結果。
2020年美股還能否再創新高？美股在2020年一季度階段性企穩而保持強勢機會很大，但在二季度之後，若政策的效果邊際遞減、全球化和逆全球化力量博弈，具備泡沫特徵的美股可能面臨較大的下行風險。
從美國經濟增長來看，今年二季度放緩的概率很大。一方面，美國居民消費可能對經濟的支撐減弱。美國失業率保持低位，但美國的個人收入增長卻並未有同步強勁，而且美國勞動力市場進一步強勁的空間有限。
短期來說，未來3至4個月美股仍有上升空間，但因估值偏高，存有泡沫風險，第二季起美股會進入高風險時期，在本年首季後投資者應高位增持現金，至第二季後等待再進場機會。
曜熊理財策略理財顧問梁肇晉
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。