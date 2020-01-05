陳樂怡：港股有望挑戰28900點水平

中國人民銀行在元旦日(2010年1月1日)宣布於1月6日起下調存款準備金率0.5%，預料可釋放長期資金近8,000億元人民幣，有助緩和市場在過年前的資金壓力。不過，降準亦反映內地經濟面臨較大的下行壓力。

事實上，即使中美簽訂首階段貿易協議，只能防止經濟加速下滑。內地企業債務違約情況惡化，以及中美未來的談判或涉及分歧較大的議題，估計炒作降準的刺激作用力度有限。

股市方面，近期投資氣氛不俗，加上市場仍憧憬年內人行亦有進一步減息機會。若中美關係沒有太大負面變化，相信中港股市短線走勢仍較樂觀。

近期內房表現理想，除因銷售表現回暖之外，多個地方出台包括全面放寬落戶限制，以及對人才放寬限購等利好政策，帶動購房需求。另一方面，內地擴大LPR應用範圍，將存量浮動利率貸款的定價基準，

由過去的參考貸款基準利率，轉換為參考LPR。人行表明，為貫徹地產調控要求，個人住房的存量貸款，在轉換後的實際利率水平應保持不變。然而，只要LPR有進一步下調可能，未來亦有望減輕供款壓力。由於預期2020年樓市銷售可以穩中有進，加上2019年的低基數支持下，首季內房股表現仍可看好。

內地去年11月規模以上工業企業利潤轉跌為升，升幅創近8個月新高，減低投資者對內地經濟放緩的憂慮，加上中美關係緩和，再配合內地加強市場流動性，支持近期港股表現。

技術上，恒指多個動力指標亦走強。雖然短線累積升幅較大，加大整固風險，但指數若能持續企於10天線之上，走勢仍可看好，有望挑戰保力加通道的頂線約28,900點水平。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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