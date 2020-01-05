葉尚志：中芯國際目標價15元
2020年01月05日 08:45
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回顧恒指在2019年全年升幅有9%，單單12月的升幅已有7%，即是說港股經歷差不多一整年的反覆震盪後，升浪才剛在12月展開，尤其是比對外圍主要股市去年表現，如美股道指及A股滬綜指各上升22%、以及德股DAX指數漲幅達25%，港股走勢確實大落後，相信其延後了的升浪、現時才剛展開，對後市可以維持正面積極的看法態度。
中芯國際(00981)橫盤整固3個月後，股價再次向上突破創新高。半導體行業的持續回暖，加上有望獲得華為的新訂單，都是刺激推升股價的原因，建議關注順勢買入的機會。
事實上，中芯於去年11月上旬發出的三季報中已表示，隨着客戶消化庫存及公司產能利用率的提高，帶動期內經營業績表現超出預期。截至去年9月底止第三季純利1.15億美元，按季增長5.21倍。
另外，在物聯網及智慧家居的需求帶動下，加上最新有望獲得華為的新訂單，相信公司營收將可保持增長，建議可考慮在13港元以下吸納，止蝕於11.5元，目標價15元。
第一上海首席策略師葉尚志
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