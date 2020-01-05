鄭勤龍：春季來臨前　趁低吸建行作中線部署

目前建行股價仍稍為落後於大市，加上其股息率高約5.4%，相信對於希望穩中求勝的投資者來說，是一個不錯的選擇。

從卦象顯示，建行的走勢正處於《澤山咸》變《雷火豐》之中，在易經中，「咸」卦代表着感應，而「豐」卦則代表着豐收。由於傳統上，春天是農作物的播種季節，因此若將其意象溶入於股市的預測上，便可預示其股價或有利於2020年春季的走勢，以在踏入春季之前或會是一個很不錯的入市良機。

《說卦傳》曰：「山澤通氣」大意是指，若澤中沒有山作為承托，便無法蓄水，因此「山」和「澤」本來就是一體，而且更是不可分割的。由於在易經中，水性向下流，如今因山勢環抱有情，使水勢能蓄止成澤，若將其意象溶入於股市的預測上，便可理解為建行股價在短期內將會有很不錯的支持。

「豐」卦除了有豐收之象外，亦因其組合帶「火」，由於在易經中火性向上，若將其意象溶入於股市的預測上，便可預示為上升的趨勢。此外，因其組合亦帶「雷」，俗語有云：「春雷響，萬物長」亦有利它在春季的表現。

綜合卦象來說，投資者或可考慮在春季來臨之前，趁低吸納建行作中線部署。

玄學金融家鄭勤龍

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