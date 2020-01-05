鄺紫珊：創新科技股仍是美股今年領升焦點

受惠於美國聯儲局未來的貨幣政策、中美貿易戰風險轉趨緩和，以及美國企業的盈利展望也朝正向。在多個利好的因素下，讓美股於2019年屢創新高，表現亮麗，帶動美股基金有不錯表現。

預計2020年第一季，美股可望延續升勢，建議若在短線有調整及整固後可再買入。去年美股不斷破頂，期間雖遇到中美貿易戰的影響，多次在震盪修正後又再重拾升勢，但在中美第一階段協商有了定案、加上在資金寬鬆前提下，可有效加強市場的投資信心，刺激美股走向歷史高位。

從板塊及個股去看，主要指數亦維持正向走勢，其中科技股如蘋果公司等股份都有不錯的表現，讓布局科技股比重較重的美股基金，其回報表現相對較突出。

另外，當地的勞動市場數據亦顯示就業情況保持穩健，有望為美國經濟增長提供支持。聯儲局於2019年減息3次，短期內應會維持利率不變，但仍將持續利用購買債券以維持流動性，估計2020年美國經濟增長在2%，而第一季可望受惠經濟擴張晚期的上升走勢。

不過，投資者要注意，目前美股的股價水平已處於歷史均值以上，投資者在選擇行業板塊及選股時需要加緊謹慎。據了解，去年底時，北美半導體設備出貨金額達21.21億美元，是近15個月新高，已是連續兩個月正增長，對整體市場轉趨樂觀，其中科技行業整體也不看淡，預期有關動力可延續至今年首季。

美股一浪高於一浪，多數美股市場已不算是便宜，但其股市與債市及信用市場，比較相對仍有價值面的投資優勢，其中企業盈利的顯著增長將可拉升股市回到由基本因素推進的健康正常環境。

創新科技股仍是2020年美股領升焦點，建議透過定時定額參與市場，或逢較大的修正時作適當的投資，有望取得較佳的回報，又預期美股2020年表現的主要貢獻來源將來自盈利增長，而中美貿易戰對美國經濟增長率的影響將逐季消退，加上美國消費支出強勁，相信可持續支持美國經濟維持溫和增長，有助美股延續升勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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