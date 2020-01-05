潘梓生：人幣期貨值得關注

2020年開盤日還未到，中國人民銀行已急不及待下調存款準備金0.5%，大型銀行的存款準備金下調至13%。人行表示，降準為支持實體經

濟，並降低社會融資實際成本，但不代表貨幣立場轉趨寬鬆，也不是「大水漫灌」。市場早前已預計人行有機會在資金壓力較高的第一季減息或降準，因此消息也未令市場感到太大意外，人民幣也因此未有異動。

不過，長遠而言，匯率取決於貨幣政策取向及經濟表現，人民幣在「守七」的前題不再下，來年仍有一定的下行壓力。由於2020年至2022年為內地企業償債高峰期，在經濟下行壓力增加的環境下，可以預料企業資金成本比往年為高。在資金壓力成本上升之下，人行也表示準備金率仍相比國際而言較高，故仍有較大的調整空間。

在資金壓力上升，經濟下行壓力同樣上升之際，相信人行會繼續以貨幣政策鼓勵借貸，並容許近期較為強勢的人民幣適度貶值。另外，近期美元兌人民期亦觸及2018年至今的上升軌，相信短期將有一定的技術支持，投資者不妨在現水平買入人民幣期貨，獲利目標可訂於7.0水平。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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