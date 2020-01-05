郭家耀：內銀股估值難有大幅上調空間

中國人民銀行決定下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，人行表示今次降準是全面降準，體現逆周期調節，釋放長期資金逾8,000億元人民幣，將有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。

降準與春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，保持靈活適度，並非大水漫灌，把握貨幣政策逆周期調節力度，穩健貨幣政策取向沒有改變。投資者關注未來社會融資量的變化，對金融市場及息口敏感行業的影響。

市場亦憧憬流動性寬鬆將有利內銀前景，因貸款增長可帶動利息收入增加。不過，早前人行廢除內地沿用多年的貸款基準利率，並逐步以貸款市場報價利率(LPR)取代。人行表示目前接近90%新發放貸款已參考LPR定價，但存量浮動利率貸款仍基於貸款基準利率定價，不能及時反映市場利率變化。

人行表示新要求有利貨幣政策傳導效果，有助降企業融資成本。當全部貸款基於LPR定價後，人行提供市場資金或降低中期借貸便利(MLF)利率將可望推低LPR，變相降低所有企業貸款的成本。市場普遍認為將LPR定價範圍擴展到全部貸款的時間較預期為早，進一步深化利率市場開放，將為內銀在息差收入帶來壓力。故此，利好利淡消息互相抵銷下，預料內銀估值難有大幅上調空間。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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