【星期一‧炒啲乜】美國打完貿戰打實戰　投資點部署？

踏入2020年，隨着中美兩國落實於本月15日簽署首階段貿易協議，以及中國人民銀行於元旦日突降準「放水」逾8,000億元人民幣，全球股市開局尚可，美股三大指數迭創新高，內地滬綜指穩守3,000點之上，港股上周五(1月3日)更一度直逼29,000點關。

市場正憧憬明天會更好之際，上周突爆出另一戰線-美國與伊朗戰局緊張，美股道指隨即收挫233點，創1個月最大跌幅。

展望本周，除了密切注視美伊衝突會否進一步升級，此將影響油金滙走向，而中美貿易關係時好時壞，亦不容忽視。同時，值得留意內地周四(9日)將公布CPI及PPI，有關數字均反映中國經濟情況。投資者可參考以下專家的財經分析及建議，穩中求勝。

1、【陳鳳珠：恒指今年有機會反覆向上】

2、【曜熊理財：2020年美股基金風險與機會並存】

3、【陳樂怡：港股有望挑戰28900點水平】

4、【葉尚志：中芯國際目標價15元】

5、【鄭勤龍：春季來臨前 趁低吸建行作中線部署】

6、【鄺紫珊：創新科技股仍是美股今年領升焦點】

7、【潘梓生：人幣期貨值得關注】

8、【郭家耀：料內銀估值難有大幅上調空間】

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