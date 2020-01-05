港府：經濟成就得來不易　「攬炒」損害競爭力

財政司司長陳茂波在其網誌表示，國際貨幣基金組織(IMF)上月底發表最新報告，再次肯定香港作為全球金融中心、區內貿易樞紐，以及全球最開放經濟體之一的地位。

除了IMF以外，香港在經濟與商業、金融、運輸和基礎設施、治安及法治等方面，持續獲得不同國際機構的肯定，這些都是幾代香港人努力逐步建立的成果，值得港人引以為傲和珍惜。

值得留意的是，上述評分及排名，還未完全反映本港去年所發生的社會事件。過去大半年的社會動盪和暴力衝擊，打擊了本港的國際形象和競爭力。今年，香港在多個方面的評分可能會受到負面影響。過去幾個月，訪港旅客人次大幅減少四至五成，已是客觀的證明。如果情況持續下去，損失的不單是經濟收益，還有就業機會。

香港的經濟發展和國際成就，是幾代人艱辛建立的成果，輕言「攬炒」，等同毀掉上一輩人的努力。暴力襲擊毁掉商店和公共設施，也損害了市民對未來的信心，嚴重加劇已在下行的經濟所承受的壓力，同時令政府財政收入減少，削弱公共服務的資源，結果最受影響的是最有需要幫助的弱勢社群。

－－－－－－