IMF數據：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高

據國際貨幣基金組織(IMF)公布的2019年第三季度官方外匯儲備貨幣構成季度數據顯示，在全球官方外匯儲備資產中，人民幣外匯儲備資產約2,196.2億美元，佔比由第二季度的1.97%升至2.01%，創IMF自2016年10月報告人民幣儲備資産以來最高水平，並在全球主要外匯儲備貨幣中超過了瑞士法郎、澳元及加拿大元。

分析人士認為，人民幣在全球央行外匯儲備資産中的佔比上升，表明全球外匯儲備管理機構對持有人民幣資産的興趣增加，有利於促進外匯儲備資産多元化。此外，中國經濟總量佔世界經濟總量份額顯著增加，也是人民幣資産受各國央行青睞的主要動力之一。

數據還顯示，近年各國央行都在努力實現外匯儲備多元化，減少對美元的依賴，各國央行都在按比例減少美元計價資産，增加其他外幣計價資産。IMF的數據顯示，以美元計價的外匯儲備佔總外匯儲備的比例，已經由2014年的66%降至2019年第三季度的61.78%。

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