沃爾瑪推自助平台　拓百億美元廣告市場

實體零售巨頭沃爾瑪也想在廣告市場分一杯羹，外國媒體報道，近日集團的廣告部門沃爾瑪傳媒集團推出了一個叫做Walmart Advertising Partners的新計劃。此前，沃爾瑪的廣告部門一直通過託管服務的形式直接和廣告主合作。

沃爾瑪選擇了四家電子商務廣告技術公司合作，提供了一款自助服務工具，廣告客戶可以在沃爾瑪的網站和應用程式上通過它購買搜索廣告。

據了解，沃爾瑪的廣告會顯示在搜索的頂部，並根據購物者搜索的關鍵字進行定位。廣告客戶使用在線拍賣對關鍵字出價，在線拍賣根據廣告客戶的需求設置廣告價格。

沃爾瑪傳媒集團負責銷售和媒體合作的副總裁亞Alexis Josephs表示，公司非常認真地考慮建立一個內部服務平台，來為品牌商提供數據服務和創造價值。她拒絕透露沃爾瑪今年的廣告收入預期。據估計，亞馬遜2019年的廣告收入超過100億美元。

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