人行：繼續推進法定數字貨幣研發

中國人民銀行提出2020年工作目標，表明今年將保持穩健貨幣政策及靈活適度，加強逆周期調節，保持流動性合理充裕，並會促進貨幣信貸、社會融資規模增長與經濟發展互相適應。

人行並指，緩解小微企業融資困難及昂貴問題為工作重點，冀利用定向降准、再貸款再貼現、宏觀審慎評估等政策工具，改善小微企業融資環境，並要加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

此外，人行擬加強金融科技研發和應用，繼續推進法定數字貨幣研發，進一步擴大全球法人識別編碼(LEI)的應用。

至於其他重點工作，則包括化解重大金融風險、加快完善宏觀審慎管理框架、繼續深化金融改革開放、全面提高金融服務與金融管理水平等。

－－－－－－