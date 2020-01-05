人行：繼續推進法定數字貨幣研發
2020年01月05日 17:43
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(中新社圖片)
中國人民銀行提出2020年工作目標，表明今年將保持穩健貨幣政策及靈活適度，加強逆周期調節，保持流動性合理充裕，並會促進貨幣信貸、社會融資規模增長與經濟發展互相適應。
人行並指，緩解小微企業融資困難及昂貴問題為工作重點，冀利用定向降准、再貸款再貼現、宏觀審慎評估等政策工具，改善小微企業融資環境，並要加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。
此外，人行擬加強金融科技研發和應用，繼續推進法定數字貨幣研發，進一步擴大全球法人識別編碼(LEI)的應用。
至於其他重點工作，則包括化解重大金融風險、加快完善宏觀審慎管理框架、繼續深化金融改革開放、全面提高金融服務與金融管理水平等。
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